Kenyalı Katarakt Hastaları Yeniden Görebilmenin Mutluluğunu Yaşadı

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TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek'in daha önce katarakt ameliyatı olanlarla sohbet etmesi

Katarakt ameliyatı olan kadının göz bandajının açılması ve seviç yaşaması

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek ile röportaj

Katarakt ameliyatı yapılmasından detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Kenya'nın kuzeyindeki Isiolo bölgesinde Kenyalılara ücretsiz katarakt ameliyatı ve göz muayenesi yapıldı.