Kenyalı Katarakt Hastaları Yeniden Görebilmenin Mutluluğunu Yaşadı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek'in daha önce katarakt ameliyatı olanlarla sohbet etmesi Katarakt ameliyatı olan kadının göz bandajının açılması ve seviç yaşaması TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek ile röportaj Katarakt ameliyatı yapılmasından detaylar Türk İşbirliği...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek'in daha önce katarakt ameliyatı olanlarla sohbet etmesi
Katarakt ameliyatı olan kadının göz bandajının açılması ve seviç yaşaması
TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek ile röportaj
Katarakt ameliyatı yapılmasından detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Kenya'nın kuzeyindeki Isiolo bölgesinde Kenyalılara ücretsiz katarakt ameliyatı ve göz muayenesi yapıldı.