Kenyalı gönüllüler ramazan boyunca trafikte kalan sürücülere iftar için hurma ve su dağıttı
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Kenyalı gönüllüler ramazan boyunca trafikte kalan sürücülere iftar için hurma ve su dağıttı

Kenyalı gönüllüler ramazan boyunca trafikte kalan sürücülere iftar için hurma ve su dağıttı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da bir grup gönüllü, başkent Nairobi'de trafikte kalan sürücülere ramazan boyunca iftar vakti hurma ve su dağıttı.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da bir grup gönüllü, başkent Nairobi'de trafikte kalan sürücülere ramazan boyunca iftar vakti hurma ve su dağıttı.

Yoksulların Sesi adlı sivil toplum grubunun üyelerinden Jamal Abdulatif, AA muhabirine, trafikte kalan kişilerin oruçlarını açmaları için hurma ve su dağıttıklarını söyledi.

Abdulatif, "Oruçluyken ve iftar vaktinde dışarıda olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Akşam ezanı vakti geldiğinde trafikte mahsur kalanların yaşadıklarını anlayabiliyorum. İnsanlar hızlıca eve gidip orucunu açmak istiyor." dedi.

Gönüllülerden Najib Khan da şoförlere ve yolculara hurma ve su dağıtmanın, ramazanda iyilik yapmanın güzel bir yolu olduğuna dikkati çekti.

Khan, "Ramazan, hayırlı işler yapma zamanıdır ve bir Müslüman olarak, insanların oruçlarını açmalarına yardımcı olmak güzel bir şey. Bu yüzden bunu her akşam yapıyoruz." diye konuştu.

Başkentte 150 kişilik gönüllü grubu, her gün yaklaşık 500 kişinin orucunu açması için su ve hurma dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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