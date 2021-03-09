Kenyalı doktorlar ülkedeki yeni Kovid-19 belirtileri üzerine alarma geçti
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Kenyalı doktorlar ülkedeki yeni Kovid-19 belirtileri üzerine alarma geçti

09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:54
Kenyalı doktorlar ülkedeki yeni Kovid-19 belirtileri üzerine alarma geçti

Kenyalı doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hastalarda görülen yeni belirtilere karşı çok dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Kenyalı doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hastalarda görülen yeni belirtilere karşı çok dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Nairobi Batı Hastanesi Başhekimi Andrew Gachie, Kenyalı yeni hastaların kuru öksürük veya yüksek ateş dışında çok sayıda yeni belirti gösterdiğini bildirdi.

Gachie, "İlk fark ettiğimiz belirtilerden biri hastaların çoğunun ateş veya herhangi bir şikayeti olmadan doğrudan nefes darlığı çekerek bize gelmesi. Bu kişiler gelir gelmez yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

Karşılaştıkları şeyin yeni bir virüs mü ya da Kovid-19'un yeni bir mutasyonu mu olup olmadığı sorusuna bilim adamlarının cevap vereceğini söyleyen Gachie, çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kenya Ulusal Hastanesi'nden virolog Dr. Loise Ombajo da benzer şekilde yeni belirtiler taşıyan hastalarla karşılaştıklarını, nadir de olsa hastalarda ishal, kusma, baş ağrısı ve kızarıklarla da gördüklerini aktardı.

Toplu aşılamanın başladığı ülkede bugüne dek 109 bin 164 vaka kaydedilirken 1879 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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