Kenyalı doktorlar 70 günlük grevi sonlandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kenyalı doktorlar 70 günlük grevi sonlandırdı

24.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:54
Kenyalı doktorlar 70 günlük grevi sonlandırdı

Kenya'da sağlık çalışanlarının, 70 gündür sürdürdükleri grevi sona erdirdiği bildirildi.

Kenya'da sağlık çalışanlarının, 70 gündür sürdürdükleri grevi sona erdirdiği bildirildi.

Kenya Klinik Görevliler Birliği (KUCO) Başkanı Peter Wachira, düzenlediği basın toplantısında, tüm sağlık çalışanlarını işlerine dönmeye çağırdı.

Hastanelerde yeterli koruyucu ekipman ve malzeme bulunmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını hatırlatan Wachira, bu taleple ilgili olumlu geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Wachira, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kendilerini koruyarak görevlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kenya'da sağlık çalışanları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeterli ekipman ve malzeme olmaması nedeniyle grev kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenyalı doktorlar 70 günlük grevi sonlandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:54:25. #1.14#
title