Kenyalı çiftçiler İngiltere'yle yapılan ticaret anlaşmasını mahkemeye taşıdı
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Kenyalı çiftçiler İngiltere'yle yapılan ticaret anlaşmasını mahkemeye taşıdı

01.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:48
Kenyalı çiftçiler İngiltere'yle yapılan ticaret anlaşmasını mahkemeye taşıdı

Kenya'da küçük ve orta ölçekli çiftçiler, İngiltere'yle imzalanan ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesini engellemek için hükümete dava açtı.

Kenya'da küçük ve orta ölçekli çiftçiler, İngiltere'yle imzalanan ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesini engellemek için hükümete dava açtı.

Kenya Küçük Ölçekli Çiftçiler Forumu (KSSF), anlaşmanın durdurulması için başkent Nairobi'deki Yüksek Mahkemeye başvurdu.

KSSF tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiliz mallarının ülkeye ucuz şekilde girişine izin vermesi nedeniyle Kenya'daki tarım üretimine zarar vereceği ifade edildi.

Açıklamada, balıkçılığa ilişkin maddelerin de büyük İngiliz balıkçılık şirketlerine, ülke sularında kısıtlama olmaksızın avlanma olanağı verdiğine işaret edilerek, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

İngiltere ve Kenya'nın Aralık 2020'de mutabakata vardığı ancak Kenya Meclisinin reddettiği anlaşma, kademeli ve kısmi olarak iki ülkenin birbirine uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasını kapsıyor.

Anlaşma, Doğu Afrika Topluluğu üyesi ülkelerin, istedikleri takdirde aynı maddelerden faydalanmasına da izin veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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