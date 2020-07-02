Kenyalı Abdi, ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu
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Kenyalı Abdi, ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu

Kenyalı Abdi, ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu Hitit Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünden mezun olan mezun Kenya'lı Abdi Adan Salat: "Hedefim Türkiye ile Kenya arsındaki köprüyü güçlendirmek" Hitit Üniversitesi'nden mezun Kenya'lı Abdi Adan Salat, Çorum'da faaliyet gösteren bir...

02.07.2020 19:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:21

Kenyalı Abdi, ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu

Hitit Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünden mezun olan mezun Kenya'lı Abdi Adan Salat:

"Hedefim Türkiye ile Kenya arsındaki köprüyü güçlendirmek"

ÇORUM - Hitit Üniversitesi'nden mezun Kenya'lı Abdi Adan Salat, Çorum'da faaliyet gösteren bir ihracatçı firmanın en gözde elemanlarından biri oldu.

Üniversite eğitimi almak için Kenya'dan 2013 yılında Türkiye'ye gelen ve HİTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde lisansını tamamlayan Salat, mezun olur olmaz, tahıl öğütme ve işleme sistemleri teknolojisinde önde gelen kuruluşlardan Alapala Holding'de işe başladı.

Salat, 2019 yılının Şubat ayından beri Alapala'da, Değirmen Proses Uzman Yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, "Çorum'a üniversite eğitimi almak için geldim. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra böyle bir iş imkanım oldu. Ben iş aramadım. Şu an çalıştığım şirketten iş teklifi geldi ve ben de kabul ettim" diye konuştu.

Türkçe ile birlikte 4 farklı yabancı dil bildiğini belirten Salat, "Hem Türkiye'de okudum buranın kültürünü biliyorum hem de yurt dışından geldiğim için farklı dil ve kültürleri de biliyorum. Alapala Holding de, ihracatçı bir kuruluş ve üretiminin önemli kısmını yurt dışı için yapıyor. Uluslararası öğrenciler olarak bizleri bu tür şirketler önemsiyor. Nitekim ben de bu yüzden tercih edildim. Hem burada hem yurt dışında çalışabileceğim için beni tercih ettiler" ifadesini kullandı.

'Hedefim Türkiye ile Kenya arsındaki köprüyü güçlendirmek'

Çorum'da çalışmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Abdi Adan Salat, "Kenya doğumluyum ancak ailem Somali göçmeni. Türkiye'ye ailemin de ilgisinden dolayı kendimi çok yakın hissediyordum. Üniversite eğitimim için bu yüzden Türkiye'yi tercih ettim. 2013 yılında, Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden biri olan Hitit Üniversitesi'ni kazandığımda böyle bir iş imkanım olacağını bilmiyordum. İyi ki yurt dışı bağlantıları olan ihracatçı firmaların bulunduğu bir şehirde üniversite eğitimi almışım. Çünkü burada kariyer anlamında da önüm açık. Şu anda değirmen proses uzmanı olarak çalışıyorum ama yakın zamanda şirketin İstanbul'daki satış ve pazarlama bölümüne geçmeyi planlıyorum. Esas hedefim Türkiye ile Kenya arasındaki köprüyü güçlendirmek." şeklinde konuştu.

Alapala Teknik Operasyonlar ve Stratejik Planlama Direktörü Haluk Çargar'da, Abdi Adan Salat'ın çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirterek, "Arkadaşımız şirketimize çok hızlı uyum sağladı. Büyük gelişme gösterdi" ifadesini kullandı.

Kenyalı Abdi, ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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