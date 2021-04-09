Kenya Yüksek Mahkemesi, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının kapatılmasını durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenya Yüksek Mahkemesi, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının kapatılmasını durdurdu

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya Yüksek Mahkemesi, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının kapatılmasını durdurdu

Kenya Yüksek Mahkemesi, hükümetin dünyanın en büyük mülteci kampları kabul edilen Dadaab ve Kakuma'nın kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Kenya Yüksek Mahkemesi, hükümetin dünyanın en büyük mülteci kampları kabul edilen Dadaab ve Kakuma'nın kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Kenya Halk Televizyonu'nun haberine göre, eski devlet başkanı adaylarından Peter Gichira, kampların kapatılma kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurarak itiraz etti.

Başvuru sonrası mahkeme, kampların kapatılma kararının yürütmesini durdurdu.

Çoğunluğu Somalili olmak üzere 500 bin mültecinin yaşadığı kampların kapatılmasına dair davanın 13 Nisan'da görüleceği açıklandı.

Kenya, kampların kapatılması için BM'ye 2 hafta süre verdi

Kenya'da hükümet, 24 Mart'ta, kampların kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) 14 gün süre vermişti.

Hükümet, mülteci kamplarının ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Kenya yönetimi, Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin yuvalandığı gerekçesiyle Dadaab mülteci kampını kapatacağını duyurmuştu.

İnsan hakları örgütleri ve BM, Kenya'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Bahar Candan Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kenya Yüksek Mahkemesi, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının kapatılmasını durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:18:57. #1.16#
title