Kenya'ya göç eden 120'den fazla Ugandalı kadın işçi insan tacirlerinin elinden kurtarıldı
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Kenya'ya göç eden 120'den fazla Ugandalı kadın işçi insan tacirlerinin elinden kurtarıldı

Kenya'ya göç eden 120'den fazla Ugandalı kadın işçi insan tacirlerinin elinden kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Uganda'dan iş umuduyla komşu ülke Kenya'ya göç eden 120'den fazla kadının insan tacirlerinin elinden kurtarıldığı bildirildi.

Uganda'dan iş umuduyla komşu ülke Kenya'ya göç eden 120'den fazla kadının insan tacirlerinin elinden kurtarıldığı bildirildi.

Kenya merkezli Capital radyonun haberine göre, Ugandalı kadınlar iş umuduyla ailelerinden ayrılarak Kenya'ya geldi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gelen 120'den fazla Ugandalı kadın göçmen, düzenlenen operasyonla insan tacirlerinin elinden kurtarıldı.

Söz konusu kadınlardan 28'inin hamile ve hamilelerin çoğunluğunun da 18 yaşının altına olduğu vurgulandı.

Kenya merkezli Doğu Afrika İnsan Ticaretiyle Mücadele adlı sivil toplum kuruluşu tarafından Ugandalı göçmen kadınlara geçici olarak yer tahsis edildiği ve bu kişilerin ülkelerine geri gönderileceği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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