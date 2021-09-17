Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı - Haberler
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Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaştığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaştığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ABD tarafından gönderilen aşılar Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana 254 bin 781 kişide Kovid-19 tespit edilirken 4 bin 965 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı - Haberler
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