Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya 795 bin 600 doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaştığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ABD tarafından gönderilen aşılar Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana 254 bin 781 kişide Kovid-19 tespit edilirken 4 bin 965 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.