Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı - Haberler
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Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaştığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaştığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ABD tarafından gönderilen aşılar Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Şimdiye kadar ABD tarafından Kenya'ya yaklaşık 3 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana 248 bin 515 kişide Kovid-19 tespit edilirken 5 bin 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı - Haberler
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