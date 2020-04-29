Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
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Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
29.04.2020 03:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:18

KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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