Kenya ve Somali diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, uzun süredir siyasi ve diplomatik krizi aşmaya çalışan iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek için bir araya geldi.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, uzun süredir siyasi ve diplomatik krizi aşmaya çalışan iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek için bir araya geldi.

Kenyatta, ülkeyi ziyaret eden Roble'yi kabulünde, "Kenya-Somali ilişkileri için yeni bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin ilişkileri yeniden rayına oturmak konusunda anlaştığını, ekonomik büyümenin ancak barışçıl bir ortamda gerçekleşebileceğini belirtti.

Başbakan Roble ise toplantıda iki ülke arasında çıkan gerginliğin bir hata olduğunu vurgulayarak, "Bugün kardeşliğimizin derin ve güçlü bağının miladı." diye konuştu.

Mogadişu hükümeti, deniz sınırı anlaşmazlığı yaşadığı Kenya'yla iç işlerine karıştığı gerekçesiyle tüm diplomatik bağları Aralık 2020'de koparmıştı.

Öte yandan, Somali Başbakanı Roble'nin bu ziyareti, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun seçim sürecinde uluslararası anlaşma ya da toplantı yapmayı yasaklayan kararnamesine rağmen gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş