Kenya ve Nijerya'da Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 150 kişi gözaltına alındı Afrika ülkelerinden Kenya ve Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 150 kişi yakalandı.

Afrika ülkelerinden Kenya ve Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 150 kişi yakalandı. Kenya'da sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir ev düğününe katılan 40 kadın gözaltına alındı. Nijerya'da da 110 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalandı. Diğer taraftan Nijerya'nın Kano eyaletinde 250 bin hafızlık öğrencisinin eğitimine Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi. Kaynak: AA