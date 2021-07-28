Kenya ve İngiltere, Doğu Afrika'nın güvenliği konusunda anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenya ve İngiltere, Doğu Afrika'nın güvenliği konusunda anlaşma imzaladı

Kenya ve İngiltere, Doğu Afrika'nın güvenliği konusunda anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, İngiltere ile güvenlik alanında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, İngiltere ile güvenlik alanında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kenya basınındaki habere göre, iki ülke arasında güvenlik alanındaki anlaşma, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın İngiltere ziyareti sırasında imzalandı.

Savunma Bakanları nezdinde imzalanan 5 yıllık güvenlik anlaşması kapsamında iki ülkenin savunma alanında iş birliğini derinleştirmeyi ve Doğu Afrika'da güvenliğin sağlanması için de ortak çalışmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Kenya ile İngiltere arasında Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede iş birliği yapılması kararlaştırılarak, her yıl 1100 Kenyalı askerin İngiltere tarafından eğitileceği ifade edildi.

Eğitim alan Kenyalı askerlerin bir kısmının ise Somali'de konuşlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Anlaşmanın askeri alanda iş birliği ve bilgi paylaşımı, teknik destek ve eğitim gibi konuları kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fazıl Küçük İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Prens Harry Yıldız Tilbe
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kenya ve İngiltere, Doğu Afrika'nın güvenliği konusunda anlaşma imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:17:02. #1.16#

title