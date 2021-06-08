Kenya ve Etiyopya, sınır güvenliği için "Tek Noktada Sınır Karakolu" uygulamasına geçecek
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Kenya ve Etiyopya, sınır güvenliği için "Tek Noktada Sınır Karakolu" uygulamasına geçecek

Kenya ve Etiyopya, sınır güvenliği için 'Tek Noktada Sınır Karakolu' uygulamasına geçecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ve Etiyopya'nın, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla "Tek Noktada Sınır Karakolu" uygulamasını yürürlüğe koyacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ve Etiyopya'nın, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla "Tek Noktada Sınır Karakolu" uygulamasını yürürlüğe koyacağı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve beraberindeki heyet, iki ülke ilişkilerini geliştirmek amacıyla Etiyopya'ya resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kenya heyeti koordinasyon komitesi sekreteri Kennedy Nyaiyo, iki ülke sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla "Tek Noktada Sınır Karakolu" uygulamasına geçileceği bilgisini paylaştı.

Söz konusu uygulamanın bölgedeki ticareti de hareketlendireceğine dikkati çeken Nyaiyo, "Moyale sınırındaki iş birliğiyle insan ve mal trafiğinin daha hızlı ve verimli gerçekleşmesini hedefliyoruz." dedi.

Nyaiyo, sınır karakoluyla iki ülke vatandaşları arasındaki etkileşimin de artacağını kaydetti.

Kenyatta'nın ziyaretinin, Tigray bölgesine yönelik kasımdan beri devam eden operasyonla ilgili ateşkes talep eden ABD'ye karşı Etiyopya'da gösteri düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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