Kenya ve Etiyopya'dan ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliği kararı
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Kenya ve Etiyopya'dan ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliği kararı

09.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:57
Kenya ve Etiyopya'dan ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliği kararı

Afrika ülkelerinden Kenya ve Etiyopya, ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliği kararı aldı.

Afrika ülkelerinden Kenya ve Etiyopya, ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliği kararı aldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke sınırındaki Marsabit eyaletinde inşa edilen sınır karakolunun açılışını yaptı.

Açılış sonrası basına açıklamada bulunan Kenyatta, iki komşu ülke arasındaki ilişkileri artırmak istediklerini belirterek, "Sınırımızdaki bu adım ticari ilişkilerin ilerletilmesine ek olarak halklarımız arasındaki etkileşimi de artıracaktır." dedi.

Kenyatta, ülkesinin bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için her zaman iş birliğine hazır olduğunun da altını çizdi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise yapay sınırların ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini söyleyerek, Kenya ile Etiyopya arasındaki yeni yol projesiyle ilişkilerin ekonominin yanı sıra turizm dahil birçok alanda artacağını vurguladı.

Bölgedeki silahlı örgütlerin bitirilmesi durumunda bölgesel istikrar ve birlikteliğin daha da artacağını ifade eden Ahmed, "Doğu Afrika'nın tek bir aile olması için diğer komşu ülkeleri ziyaret etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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