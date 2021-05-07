Kenya, vahşi doğadaki tüm canlıları tek tek saymaya başladı
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Kenya, vahşi doğadaki tüm canlıları tek tek saymaya başladı

Kenya, vahşi doğadaki tüm canlıları tek tek saymaya başladı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Kenya, tarihinde ilk kez vahşi doğadaki canlıların ulusal çapta sayımına başladı.

Kenya, tarihinde ilk kez vahşi doğadaki canlıların ulusal çapta sayımına başladı.

Kenya Vahşi Hayat Servisi (KWS) yaptığı açıklamada, Shimba Tepeleri Milli Rezervi'nde başlayan sayımın ülkedeki yabani hayvanların sayısını ve dağılımını öğrenmeyi amaçladığını belirtti.

KWS, helikopterlerin de kullanılacağı sayımla canlı sayısı değişiminin izlenebileceğini ve tehditlerin görülebileceğini kaydetti.

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala da çalışmanın odak noktasının tehlike altındaki türleri keşfedebilmek ve kaçak avlanmanın önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Çok sayıda milli parka ve rezerve sahip Kenya'da yüzlerce çeşit yabani hayvan doğal ortamlarında yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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