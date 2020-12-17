Kenya, Somaliland'de konsolosluk açacak
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Kenya, Somaliland'de konsolosluk açacak

17.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:04
Kenya, Somaliland'de konsolosluk açacak

Kenya, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de gelecek yıl konsolosluk açacağını açıkladı.

Kenya, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de gelecek yıl konsolosluk açacağını açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gelecek yıl mart ayında Somaliland'e konsolosluk açılmasına karar verildiği bildirildi.

Kararın, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile Somaliland lideri Muse Bihi Abdi'nin Nairobi'de görüşmesi ve Somali'nin Kenya ile tüm diplomatik bağları koparma kararı sonrası alınması dikkati çekti.

Somali, Kenya ile tüm diplomatik ilişkileri kesti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları kopardı. Somali federal hükümeti, geçen ay Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti. Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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