Kenya, Somali ile deniz sınırı anlaşmazlığı davasının Uluslararası Adalet Divanından çekilmesini istiyor

Kenya, Somali ile arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı davasının Uluslararası Adalet Divanından (UAD) çekilmesini istedi.

Kenya, Somali ile arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı davasının Uluslararası Adalet Divanından (UAD) çekilmesini istedi.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, davanın ikili görüşmelerle çözülmesi istendiği bildirildi.

Somali'nin önce Kenya ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kenya, duruşmalara katılmama kararına ulaştı ve bu anlaşmazlığın mahkemeden çekilmesini, ikili görüşmeler yoluyla çözülmesini istiyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Somali, Kenya'yı içişlerine karışmakla suçluyor.

Kenya ve Somali deniz sınırı anlaşmazlığı davası

Kenya ve Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması, 15 Mart'ta Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlanmıştı.

Kenya heyeti, duruşmanın ertelenmesi talebi reddedildiği için davaya katılmazken Kenyalı avukatların duruşma öncesi brifing verme talebi de reddedildi.

Somali hükümetince gönderilen heyete, ülkenin Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Guled başkanlık ediyor.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava, Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Hint Okyanusu'nda iki ülke arasındaki Denizcilik Sınırlandırmasına ilişkin davanın kamuya açık duruşmaları, 18 Mart'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu