Kenya'nın stratejik öneme sahip Lamu Limanı faaliyete geçti
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Kenya'nın stratejik öneme sahip Lamu Limanı faaliyete geçti

Kenya'nın stratejik öneme sahip Lamu Limanı faaliyete geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,8 milyar dolara mal olan Lamu Limanı'na ilk gemi yanaştı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,8 milyar dolara mal olan Lamu Limanı'na ilk gemi yanaştı.

Ülkenin Hint Okyanusu kıyısında bulunan Lamu bölgesinde inşa edilen limanın açılış törenine Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da katıldı.

Kenyatta, törende yaptığı konuşmada, limanın Afrika kıtası için bir köprü görevi göreceğini, Senegal'den Kenya'ya kadar bir hat oluşturacağını söyledi.

Kenya, bölgesindeki öncü konumunu pekiştirmek ve Etiyopya ile Güney Sudan arasında bağlantının bir parçası olmak amacıyla Lamu Limanını kullanmayı hedefliyor.

Liman tamamlandığında Sahra Altı Afrika'nın en büyük derin su limanı olacak.

Finansmanı Kenya, Güney Sudan ve Etiyopya kamu bütçelerinden ve kamu-özel sektör iş birliğiyle karşılanacak proje kapsamında ayrıca bir petrol rafinerisi ve Güney Sudan'ın başkenti ile Lamu arasında bir petrol boru hattının inşası planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca Güney Sudan ile Etiyopya arasında bir tren yolu hattı, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'ı birbirine bağlayan bir otoyol ve Kenya'nın Lamu, Isiolo ve Lokichogio şehirlerine birer havalimanı inşa edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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