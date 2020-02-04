Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti
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Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti

1955 yılında siyasete giren Moi, önce milletvekilliği ardından bakanlık ve daha sonra devlet başkan yardımcılığı gibi farklı görevler almıştı.

04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:08
Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti

'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti.


Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kenya Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı olan Moi'nin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle duyurduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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