Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti
1955 yılında siyasete giren Moi, önce milletvekilliği ardından bakanlık ve daha sonra devlet başkan yardımcılığı gibi farklı görevler almıştı.
04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:08
Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kenya Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı olan Moi'nin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle duyurduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com