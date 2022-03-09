Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez elektrikli otobüs kullanılmaya başlandı - Haberler

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez elektrikli otobüs kullanılmaya başlandı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez elektrikli otobüs kullanılmaya başlandı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de ulaşım için ilk defa elektrikli otobüsler kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de ulaşım için ilk defa elektrikli otobüsler kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Otobüsleri üreten Basigo firması adına açıklama yapan Sam Kamunya, Nairobi'de elektrikli otobüslerin ulaşımda kullanılmaya başlandığını belirtti.

Elektrikli otobüslerin şehirdeki havalimanı ve stadyum bölgelerinde kullanılacağı bilgisini paylaşan Kamunya, atılan adımla Kenya'daki taşımacılık sektöründe devrim yapıldığına dikkati çekti.

Kamunya, elektrikli otobüslerin geceleri şarj edilip gündüz kullanılacağını aktararak 25 yolcu kapasiteli araçların daha fazla güzergahta kullanılması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Nairobi, Kenya, Güncel, Haberler

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