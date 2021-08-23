Kenya, Moderna'nın ürettiği 880 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
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Kenya, Moderna'nın ürettiği 880 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Kenya, Moderna'nın ürettiği 880 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 880 bin doz teslim aldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 880 bin doz teslim aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderildiği ifade edildi.

ABD tarafından hibe edilen 880 bin doz aşının Kenyalı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Kenya 18 Ağustos'ta, İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısından 407 bin doz teslim almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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