- Kenya Milli Takımı, Engin Fırat'a emanet

İSTANBUL - Türk teknik direktör Engin Fırat, Kenya Milli Takımı'nın başına getirildi.

En son Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat, bugün Nairobi'de düzenlenen basın toplantısıyla resmen Kenya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Korona virüs önlemleri kapsamında 40 medya mensubuyla sınırlandırılan toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan deneyimli antrenör, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kenya Milli Takımı'nın başında olacak.

Hedef 2022 Katar

Engin Fırat, takımın mücadeleci bir ruha ve potansiyelli oyunculara sahip olduğunu, kendisinin de bu potansiyeli en iyi şekilde kullanıp daha üretken bir takım elde etmek üzere ekibini hazırlayacağını söyledi. Ekim ve kasım aylarında oynayacakları dört maçtan güzel sonuçlar alıp grup birinciliğini istediklerini aktaran Fırat, play-off sonrasında Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa da böylesine deneyimli bir hocayla çalışabilecek olmanın büyük bir şans olduğunu, Engin Fırat'ın kısa süre içinde takımla ilgili yaptığı tespitlerin ve sunduğu planın onun ne denli iyi bir profesyonel olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

3 kıtada milli takım çalıştıran bir Türk

Engin Fırat daha önce Asya kıtasından İran ve Avrupa kıtasından da Moldova milli takımlarını çalıştırmıştı. Kenya'yla birlikte Afrika kıtasında da milli takım çalıştıracak Türk teknik adam, bu alanda ulaşılması zor bir kariyere şimdiden ulaştı.

FIFA sıralamasında 102. sırada

Daha önce verdiği röportajlarda en büyük arzusunun Dünya Kupası'nda bir takım çalıştırmak olduğunu ve kariyerini bu yönde planladığını belirten Engin Fırat'ın çalıştıracağı Kenya Milli Takımı, FIFA ülkeler sıralamasında 102. sırada bulunuyor.