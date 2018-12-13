Kenya Milli Günü Resepsiyonu

Kenya'nın bağımsızlığının 55. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kenya'nın Ankara Maslahatgüzarı Nathaniel Leinoi Taama'nın ev sahipliğinde, ülkenin 55. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın yanı sıra diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Kenya Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan etkinlikte, daha sonra konuşmalar yapıldı.

Bakan Yardımcısı Varank, Kenya'nın bağımsızlığını kazanmasının 55. yıl dönümü kutlamalarına katılmaktan büyük şeref ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk hükümeti adına Kenyalıların milli günlerini tebrik eden Varank, Kenya'nın coğrafi konumu, gelişmişlik düzeyi ve bölgesel barışa katkısı dolayısıyla Afrika'nın en önemli ülkeleri arasında olduğuna işaret etti. Varank, "Afrika Ortaklık Politikamız kapsamında, Afrika kıtasında ağırlıklı konuma sahip olan Kenya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye önem veriyoruz." dedi.

Türkiye'nin büyükelçilikleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) program koordinasyon ofisleri, Türkiye Maarif Vakfı okulları, Yunus Emre Enstitüleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Eximbank, Türk Kızılayı, Türk Hava Yolları (THY) gibi kurumları ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'nın kalkınmasına katkıda bulunduğunu anlatan Varank, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da maruz kaldığımız FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) hain darbe girişimi, bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. FETÖ'ye karşı vermiş olduğumuz mücadele hem içeride hem de dışarıda kararlılıkla devam etmektedir. Küresel refaha giden yolda, terörizmle mücadelenin önemini her vesileyle vurguluyor, bu mücadelenin uluslararası alanda iş birliği, dayanışma ve dostlarımızın desteğiyle sürdürülebileceğini tekrarlıyoruz."

"Bugün Kenya için tarihi ve şanlı bir gün"

Kenya'nın Ankara Maslahatgüzarı Taama ise "Vatan sevgisiyle hayatlarını feda eden cesur ve vizyoner erkek ve kadınlar sayesinde geçmişe dönüp baktığımızda bugün Kenya için tarihi ve şanlı bir gün." dedi.

Kenya'nın güçlü bir demokrasiye evrildiğini dile getiren Taama, ülkesinin aynı zamanda bölgedeki en canlı ve çeşitli ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin bu sene 50. yıl dönümü olduğunu belirten Taama, bunun da iki ülke arasında hem ekonomik hem de dostluk ve iş birliği bakımından uzun bir yol kat edildiğini gösterdiğini kaydetti.

Kenya'da petrol ve gaz yataklarının keşfedilmesinin yanı sıra üretim, tarım, finans, altyapı ve enerji gibi sektörlere de ciddi yatırımlar yapıldığını anlatan Taama, ülkesinin hem yabancı hem de Türk yatırımcılar için küresel portföylerin kilit noktası haline geldiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Varank ve Maslahatgüzar Taama, kutlama pastasını kesti. Resepsiyonda daha sonra misafirlere yemek ikramında bulunuldu.