Kenya Meclisi'nde yumruklu kavga - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya Meclisi'nde yumruklu kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kenya'da mecliste önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri birbirine girdi.

Kenya'da mecliste önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri birbirine girdi.

Kenya Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oturumda tansiyon yükseldi. Ülkede 2022 yılında yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı görüşmeleri sırasında rakip partilerin milletvekilleri arasında arbede çıktı. Tansiyonun giderek arttığı mecliste Milletvekili John Mbadi, meslektaşı Benard Koros'a yumruk attı. Aldığı darbe sonucu gözünden kan akan Koros, "Millet Meclisi'nde bu şekilde yaralanmayı kabul edemem Sayın Başkan" dedi. Yaşanan kavga sırasında oturuma ara verildi.

TARTIŞMALI YASA TASARISI

Siyasi partileri düzenleyen yasa tasarısı, siyasi partilerin düzenlenmesine yönelik maddelerde değişiklik ve koalisyon gruplarının seçimlerde zorunlu parti üyeliği maddelerini içeriyor. Yeni yasa tasarısı onaylanması durumunda eski yasada yer alan, bir parti koalisyonunun aday sunabilmesi için gereken parti üyeliği ve bağımsız olmasını gerektiren maddeyi geçersiz kılacak.

(İHA)

Kenya Meclisi'nde yumruklu kavga

Kenya Meclisi'nde yumruklu kavga

Kenya Meclisi'nde yumruklu kavga

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title