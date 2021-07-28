Kenya Kovid-19 salgınında dördüncü dalganın etkisinde
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Kenya Kovid-19 salgınında dördüncü dalganın etkisinde

Kenya Kovid-19 salgınında dördüncü dalganın etkisinde
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dördüncü dalganın başında olduklarını söyleyerek yerel yönetimlere hazırlık uyarısı yaptı.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dördüncü dalganın başında olduklarını söyleyerek yerel yönetimlere hazırlık uyarısı yaptı.

Bakan Kagwe, yaptığı açıklamada, artan yeni vakalardan ötürü tüm yerel yöneticilere hazırlık çağrısı yaparak yeterli sayıda yoğun bakım ünitesi ve oksijen desteği temin edilmesini istedi.

Kenya'da virüsün Delta varyantının baskın olduğunu ifade eden Kagwe, salgında dördüncü dalganın başında olduklarını dile getirdi.

Bakan Kagwe, gelecek haftalarda ABD, İngiltere, Yunanistan ve Letonya'nın kendilerine yaklaşık 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağını sözlerine ekledi.

Ülkede bugün yapılan 5 bin 584 testten 1006'sı pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 200 bine yaklaştı.

Virüsten ölenlerin sayısı ise toplam 3 bin 895 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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