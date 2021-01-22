Kenya, Kovid-19'la mücadelede robotları kullanmaya başladı
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Kenya, Kovid-19'la mücadelede robotları kullanmaya başladı

22.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:54
Kenya, Kovid-19'la mücadelede robotları kullanmaya başladı

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için robotları kullanmaya başladı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için robotları kullanmaya başladı.

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, robotların artık Kenya'nın Kovid-19'a karşı mücadelesinin bir parçası ve sağlık kurumlarındaki enfeksiyon riskini en aza indirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından bağışlanan 3 robotun doktorlar ile hastalar arasındaki teması en aza indireceğini belirten Kagwe, robotların bir dakika içinde onlarca kişinin vücut ısısını ölçebildiğini dile getirdi.

Kagwe, ortamı dezenfekte edebilen ve sağlık çalışanlarına anlık mesaj gönderebilen robotların Mbagathi Hastanesi, Kenyatta Ulusal Hastanesi ve Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na yerleştirildiğini kaydetti.

Kenya'da şimdiye kadar 32 sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 3 binden fazla çalışan ise enfekte oldu.

Yerel hastanelerdeki yüzlerce sağlık çalışanı daha iyi ücret, sağlık sigortası ve yeterli koruyucu ekipman talebiyle grevde.

Ülkede görülen vaka sayısı yaklaşık 100 bin.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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