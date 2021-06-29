Kenya, Kovid-19'la mücadelede Dünya Bankasından 130 milyon dolar borç aldı

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Dünya Bankasından 130 milyon dolar borç aldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Dünya Bankasından 130 milyon dolar borç aldı.

Kenya basınındaki haberlere göre, Dünya Bankası Kenya Direktörü Keith Hansen, onaylanan borcun, Kovid-19'la mücadelede kullanılacağını söyledi.

Hansen, "Kenya'ya yapılan 130 milyon dolarlık borç desteği, Kovid-19 vakalarının arttığı ülke için kritik öneme sahip." dedi.

Kenya'nın Kovid-19'la mücadelede ilk borcunu Nisan 2020'de aldığını hatırlatan Hansen, bu vesileyle salgınla mücadelede daha fazla kişiye ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Kenya'da 182 bin 884 kişide Kovid-19 tespit edilirken 3 bin 612 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak