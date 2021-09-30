Kenya, kayıt dışı göçmenler nedeniyle Pakistan ile vizesiz geçiş anlaşmasını askıya aldı - Haberler
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Kenya, kayıt dışı göçmenler nedeniyle Pakistan ile vizesiz geçiş anlaşmasını askıya aldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya, kayıt dışı göçmenler nedeniyle Pakistan ile vizesiz geçiş anlaşmasını askıya aldı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, Pakistan'dan gelen kayıt dışı göçmenlerin sayısının artması nedeniyle iki ülke arasındaki vizesiz geçiş anlaşmasının askıya alındığı açıkladı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, Pakistan'dan gelen kayıt dışı göçmenlerin sayısının artması nedeniyle iki ülke arasındaki vizesiz geçiş anlaşmasının askıya alındığı açıkladı.

Kenya İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Karanja Kibicho, polis memurlarına, kayıt dışı yabancıların yakalanması talimatını verdi.

Hükümet, Pakistan'dan gelen grupların Kenya'nın başkenti Nairobi'deki görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası Pakistan ile vizesiz geçiş anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık, Asya ülkelerinden göç dalgasının olduğunu ve bu kişilerin çoğunluğunun Afganistan vatandaşı olabileceğini ifade etti.

Gelecekte Kenya'nın ulusal çıkarları açısından risk oluşturabilecek yabancı sayısını sınırlayacaklarını belirten Kibicho, "Bu kişilerin çoğunluğu Pakistan'dan gelen ve Suudi Arabistan'a geçiş için vizesi olan kişiler." dedi.

ABD'nin talebi üzerine Uganda, 2 bin Afgan mülteciyi kabul etmişti.

Basında dün yer alan haberler de ise Kenya'nın doğu sınırındaki komşusu Uganda'dan 40 Afgan mültecinin yasa dışı yollarla Güney Sudan'a geçtiği belirtilmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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