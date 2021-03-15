Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı davası başladı
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Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı davası başladı

15.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:14
Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı davası başladı

Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlandı.

Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlandı.

Kenya heyetinin davayı erteleme talebi karşılanmadığı için katılmadığı duruşmada, Kenyalı avukatların duruşma öncesi brifing verme talebi de reddedildi.

Duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "karma formatta" yürütülürken, mahkemenin bazı üyeleri duruşmaya şahsen, diğerleri görüntülü şekilde uzaktan katılıyor.

Somali hükümeti tarafından gönderilen heyete, ülkenin Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Guled başkanlık ediyor.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava, Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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