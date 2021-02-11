Kenya, halkı üçüncü Kovid-19 dalgasına karşı uyardı
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Kenya, halkı üçüncü Kovid-19 dalgasına karşı uyardı

11.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:19
Kenya, halkı üçüncü Kovid-19 dalgasına karşı uyardı

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasının en ölümcül dalga olabileceği uyarısında bulundu.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasının en ölümcül dalga olabileceği uyarısında bulundu.

Kagwe, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin halen salgınla mücadele edebilecek durumda olduğunu ancak üçüncü dalganın beklenenden şiddetli olabileceğini belirtti.

Bakan Kagwe, "Eğer 1918'lerdeki İspanyol gribine geri gidersek ilk dalga çok kötü değildi, ikinci dalga biraz daha kötüydü ama üçüncü dalga yıkıcı sonuçlarla çıkageldi. Bu yüzden alarm durumunda kalmalıyız." dedi.

Halkın maskelerini çıkarmamasının önemine dikkati çeken Kagwe, "Size yalvarıyorum. Hala idare edilebilir bir hızda gidiyoruz ancak bunun olmasının tek nedeni maskemizin takılı olması." ifadesini kullandı.

Kenya'da şimdiye kadar 102 bin 221 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1791 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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