Kenya gelecek sene Kovid-19 aşısı üretmeye başlayacak

Kenya, gelecek sene uluslararası bir şirketle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretmeye başlayacağını duyurdu.

Kenya ulusal medyasında yer alan haberler e göre, Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, aşı dolum tesisinin kurulması ve 2022'de faaliyete geçmesi için çalışmaların başladığını açıkladı.

Şirketin ismini vermeyen ve başlangıçta sadece dolum yapılacağını ifade eden Kagwe, 2024 yılında ise tam teşekküllü aşı üretim tesisinin kurulacağını dile getirdi.

Kagwe, "2022'nin ilk çeyreğinde yerel üretime başlamayı, 2024 yılında ise tam kapasiteli üretime geçmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınında bugüne kadar 250 bin vaka ve 5 bine yakın ölüm görülen Kenya'da 2,8 milyon doz aşı yapıldı.

Kıtada Güney Afrika, Fas, Mısır ve Cezayir'de Kovid-19 aşı dolum tesisleri bulunurken Senegal ve Nijerya'nın da yaptığı anlaşmalarla yakında bu listeye girmesi bekleniyor.