Kenya, Etiyopya'da isyancıların ilerleyişinden endişeli

Kenya, komşusu Etiyopya'daki durumun kötüleşmesi ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ilerleyişinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası aktörlerin tüm çabalarına rağmen durumun kötüye gittiği belirtilerek, Etiyopya'nın dostlarının açık şekilde tüm çatışmaların durmasını istediği ifade edildi.

İsyancıların Tigray'dan sonra Afar ve Amhara eyaletlerinde ilerlemesinin üzücü ve derin endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, sorunların sivil mekanizmalarla çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, tarafların insani yardımın geçişine müsaade etmesi istenerek, Etiyopya'nın tüm dostlarına sorunun çözümüne katkıda bulunmak için gösterilen çabayı iki misline çıkarma çağrısı yapıldı.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) 4 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığına yaptığı saldırıyla başlayan çatışmalar, grubun Amhara ve Afar eyaletlerinde ilerlemeye başlaması ve diğer bir isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu'yla (OLA) ittifak yapmasının ardından büyüdü.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya 350 kilometre kadar yaklaşan isyancı grubun güneye doğru ilerleyerek kente girmesinden endişe ediliyor.

Çatışmalar, şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, 5 milyondan fazla kişiyi de acil yardıma muhtaç hale getirdi.

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