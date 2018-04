Kenya Et Komisyonu Yetkililerinden Türkiye'ye Çalışma Ziyareti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Kenya Et Komisyonu (KMC) yetkililerine, Türkiye'de çalışma ziyareti programı düzenlendi.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kenya'da hayvancılık sektörü ile geçimini sağlamakta olan nüfusun dörtte birinin et işleme alanında çalışırken, bu alanın hayvancılık sektörü içerisinde ve hanehalkı ekonomisi için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Ülkede ciddi hayvan nüfusu bulunsa da gerek kuraklık gerekse de modern tesislerin yetersizliği ve hayvan besleme tekniklerinin bilinmemesi nedeniyle bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve hayvancılıkla ilgili önemli kurumlardan birisi olan KMC, hayvancılık sektöründe hazır bir pazar temin etmek ve tüketicilere yüksek kaliteli et ve et ürünleri sağlamak amacıyla 1950 yılında kuruldu. Kamu iktisadi teşebbüsü olarak Hayvancılık Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren KMC, halihazırda özel işletmelerin yanında günlük olarak en fazla et üretimi yapan tesisleri bünyesinde barındırmakta olup hayvancılık ile et yönetimi konusunda ciddi bir potansiyeli bulunuyor.

KMC'nin üretim tesisinin geniş ölçekli olarak modernizasyonuna başlandı ancak üretim zincirinde farklı alanlarda desteğe ihtiyaç bulunmakta ve en önemli sorun olarak uygun modern besleme teknolojilerinin bulunmaması nedeniyle hayvanların kalite düşüklüğü, modern kesim sistemlerinin eksikliği, kavurma, sucuk, salam, sosis üretimi gibi ete katma değer sağlayacak teknolojilerin kullanılamaması nedeniyle potansiyel yeterince değerlendirilemiyor."

Açıklamada, KMC'nin mevcut modernizasyon sürecine ek olarak Türkiye ile iş birliğini geliştirmesi amacıyla üst düzey temsilcilerin bulunduğu 12 kişilik heyetin Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.



Açıklamada göre, ziyaret kapsamında ilk olarak Konya Tarım Fuarına katılan heyet, Türkiye'nin tarım alanındaki çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Heyet özellikle hayvancılık alanındaki modern ekipmanlar hakkında bilgi sahibi oldu. Heyet ayrıca, TÜMOSAN Traktör Fabrikası, İMAŞ Yem Fabrikası, TÜRKÖZ Makine Sanayi, Anadolu Grup Traktör Fabrikası, Gözlü Tarım İşletmesi ve Konya TORKU tesislerini gezdi. Ziyarette, Türkiye'nin sahip olduğu modern tesislerden ve hayvancılık konusundaki tecrübesinden oldukça etkilenen grup, kendi modernizasyon çalışmalarında birçok malzeme için Türkiye'ye başvurabileceklerini belirtti.

Konya'nın ardından Ankara'ya gelen grup TİKA'yı ziyaret etti, TBMM'de Kenya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu vekillerince ve ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı tarafından kabul edildi. Son olarak DEİK Kenya İş Konseyi toplantısına katılan heyet daha sonra Türkiye'den ayrıldı.

Kenyalı heyet, ziyaret vesilesiyle birçok bilginin kendi çalışmalarında kullanılmak üzere ülkelerine aktarılacağının ve Türkiye ile Kenya arasında hayvancılık sektöründe daha ileri boyutta iş birlikleri oluşturulabileceğinin altını çizdi.

Beklentilerini oldukça kapsayan ziyaretin etkili ve verimli olduğunu belirten Kenya Hayvancılık Devlet Dairesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Başkanı Lornah Akoth Odera, gelecek çalışmalar için önemli bir adım atıldığını ifade etti. Odera, bu ziyarete vesile olan başta TİKA olmak üzere tüm Türk yetkililere teşekkür etti.