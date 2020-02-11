Kenya eski devlet başkanı Moi için devlet töreni

11.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:44

Kenya'nın 95 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi'nin cenazesi için devlet töreni düzenlendi.

Başkent Nairobi'deki Nyayo Stadyumundaki törene, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde de katıldı.

Ülkesini 24 yıl boyunca yöneten Moi'yi son yolcuğunda yalnız bırakmayan binlerce Kenyalı stadyum ve çevresine akın etti.

Moi'nin ölümünün ardından ulusal yas ilan edilen ülkede, eski liderin naaşı yarın toprağa verilecek.

Sığır çobanlığından devlet başkanlığına

Kenya'nın Büyük Rift Vadisi'ndeki bir köyde 1924 yılında doğan Moi, sığır çobanlığı ve öğretmenlik yaptı.

Moi, 1955 yılında siyasete girdikten sonra milletvekilliği, bakanlık ve devlet başkan yardımcılığı gibi farklı görevler aldı.

Ülkede bağımsızlık ilan edilmeden önce kurulan hükumette Eğitim Bakanı koltuğuna oturan Moi, kurduğu Kenya Afrika Demokratik Birliği (KADU) partisiyle ülkenin kurucusu Jomo Kenyatta'nın rakibi oldu.

Moi, 1963'te elde edilen bağımsızlık sonrası Jomo Kenyatta'nın partisi Kenya Afrika Ulusal Birliği (KANU) ile birleşme kararı aldı.

Jomo Kenyatta'dan devraldığı koltukta 1978 ile 2002 yılları arasında oturan ve çalkantılı bir dönem geçiren Moi, farklı çevreler tarafından muhaliflere baskı uygulamak ve yolsuzlukla suçlandı.

Kaynak: AA