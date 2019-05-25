Kenya: Eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasaya itiraz mahkemeden döndü

Kenya: Eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasaya itiraz mahkemeden döndü

Kenya Yüksek Mahkemesi, eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan ve 14 yıla kadar hapis cezası öngören yasaya yapılan itirazı oybirliği ile geri çevirdi. Tartışmalı karar Birleşmiş Milletler ve insan hakları aktivistlerin tepkisini topladı.

Kenya: Eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasaya itiraz mahkemeden döndü

Kenya Yüksek Mahkemesi, eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan ve 14 yıla kadar hapis cezası öngören yasaya yapılan itirazı oy birliği ile geri çevirdi. Tartışmalı karar Birleşmiş Milletler ve insan hakları aktivistlerin tepkisini topladı.

İtiraz başvurusu, söz konusu kanunun bireylerin eşitlik ve gizlilik haklarını koruma altına alan anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle yapılmıştı. Eşcinsellerin hakları için mücadele edenler karara itiraz edeceklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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