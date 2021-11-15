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Kenya, Engin Fırat ile galibiyeti kaptı

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Kenya, Engin Fırat ile galibiyeti kaptı

Teknik Direktör Engin Fırat yönetimindeki Kenya milli takımı, rakibi Ruanda'yı 2-1 mağlup etti.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Teknik Direktör Engin Fırat yönetimindeki Kenya milli takımı, rakibi Ruanda'yı 2-1 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Elemeler'inde Kenya sahasında Ruanda ile karşılaştı. Engin Fırat yönetimindeki Kenya, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Henüz 3. dakikada Michael Olunga ile öne geçen Fırat'ın öğrencileri, 15. dakikada Richard Odada'nın penaltı golü ile farkı 2'ye çıkardı. 66. dakikada Olivier Niyonzima ile karşılık veren Ruanda'yı, Kenya milli takımı 2-1 mağlup etti. - İSTANBUL

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