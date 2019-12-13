Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor
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Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor

Kenya, terör örgütü Eş-Şebab'ın defalarca hedef aldığı Garissa kentinde ülkenin en büyük hava üssünü açıyor.

13.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:14
Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor

, terör örgütü Eş-Şebab'ın defalarca hedef aldığı Garissa kentinde ülkenin en büyük hava üssünü açıyor.

Standard Media'nın haberine göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yerel yetkililerle bugün sınırındaki Garissa'da yeni hava üssünün açılışını yapacak.

Kenya'daki en büyük hava üssü olacak Modika Üssü'nün ülkenin kuzeydoğusundaki güvenlik durumunu iyileştirmesi bekleniyor.

Somali kökenli halkın çoğunlukta olduğu Garissa'da şimdiye kadar çok sayıda terör saldırısı yaşandı.

Kentteki üniversiteye 2015'te Eş-Şebab tarafından yapılan baskında yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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