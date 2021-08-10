Kenya Eğitim Bakanlığı ile Kütahya Teknokent İş Birliğine Hazırlanıyor

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kenya Eğitim Bakanlığı ile Kütahya Teknokent İş Birliğine Hazırlanıyor Kenya Eğitim Bakanlığına bağlı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi beraberindeki heyet ile birlikte Kütahya Tasarım...

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kenya Eğitim Bakanlığı ile Kütahya Teknokent İş Birliğine Hazırlanıyor Kenya Eğitim Bakanlığına bağlı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi beraberindeki heyet ile birlikte Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyarette bulundu.

Kenya Eğitim Bakanlığı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi beraberindeki heyet ile birlikte Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyarette bulundu.

Tasarım Teknokent'e gerçekleştiren ziyarette Baş Sekreter Simon Nabukwesi'ye, Chuka Üniversitesi Rektörü Prof. Erastus Nyaga Njoka, Maseno Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Julius O. Nyabundi, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Rektör Yardımcısı Prof. Stephen G. Agong eşlik ettiler. Ziyarette üniversitemizi ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus Şişman ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han temsil etti.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ü makamında ziyaret edip bir süre sohbet eden heyetler, ardından Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yoşumaz'ın rehberliğinde Tasarım Teknokent'teki bazı şirketlerin ofislerine girerek sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı. Bu şirketlerden biri olan Kuvarssoft Teknoloji Ltd. Şti. kurucu ortağı Cüneyd Canbek yapılan faaliyetler hakkında heyetlere ayrıntılı bilgi verdi. Kuvarssoft ekibi ile hatıra fotoğrafı çekilen heyetler, ardından Cevizsoft A. Ş. ve Cezeri Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketini ziyaret ederek Ar-Ge etkinlikleri konusunda bilgi aldılar.

Kütahya Tasarım Teknokent'i çok beğendiklerini ve Kenya'da da böyle bir projeyi hayata geçirirken iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Kenya heyeti, Kütahay Tasarım Teknokent yöneticileriyle toplu hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ziyaretlerini tamamladılar.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 10 Ağustos 2021, Salı/ 84 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre