Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya’da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor

Kenya'da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com