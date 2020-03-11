Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü
Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya’da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Kenya'da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com