Kenya Devlet Başkanı, seçimde muhalif adayı desteklediğini açıkladı

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ağustosta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde muhalif lider Raila Odinga'yı desteklediğini duyurdu.

The Star gazetesinin haberine göre, yardımcısı William Ruto ile uzun süredir fikir ayrılığı yaşayan ve Odinga'yı desteklemesi beklenen Kenyatta, destekçilerine 9 Ağustos seçiminde Odinga'ya oy verme çağrısı yaptı.

Kenya'nın Odinga'nın ellerinde daha güvende olacağı görüşünü paylaşan Kenyatta, "Sizlerden Raila'yı desteklemenizi ve onu ileriye taşımanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Kenyatta, Devlet Başkan Yardımcısı William Ruto'nun ise ülkenin sorunlarına çözüm olamayacağını belirtti.

İktidar partisinin de aralarında olduğu 10 partilik koalisyon adına yarışacak Odinga, daha önce girdiği tüm başkanlık yarışlarını kaybetti.

İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta bu seçimde aday olamıyor.