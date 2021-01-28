Kenya'dan Somali'ye "bizi iç işlerine karıştırma" çağrısı
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Kenya'dan Somali'ye "bizi iç işlerine karıştırma" çağrısı

28.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:12
Kenya'dan Somali'ye

Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, komşu ülke Somali'ye çağrı yaparak, Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karıştırmamasını talep etti.

Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, komşu ülke Somali'ye çağrı yaparak, Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karıştırmamasını talep etti.

Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, basına yaptığı açıklamada, "Bir ülke olarak Somali'nin iç işlerine müdahil edilmeyi kabul etmiyoruz." dedi.

Somalili liderlere çağrı yapan Oguna, Kenya'yı ülkelerinin iç işlerine karıştırmamasını istedi.

Oguna, "Bölgemizde barışın korunmasında kararlıyız ve bunu başarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Somali ile düşmanlıklara son vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Somali'den Kenya'ya suçlama

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Kenya ile diplomatik bağlarını keserek Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), aksi yöndeki raporuna da tepki göstererek reddetti.

IGAD, hazırladığı raporda, Kenya'nın Somali'nin iç işlerine karıştığına ve Somali'deki muhalifleri silahlandırdığına dair iddialarla ilgili hiçbir bulgu olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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