Kenya'daki trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti
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Kenya'daki trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'daki trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da bir otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da bir otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Kilifi Polis Komiseri Kutswa Olaka basın mensuplarına, Malindi-Mombasa Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Olaka, araçların içerisinde sıkışan kazazedeleri kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Kilifi'de martta meydana gelen trafik kazasında çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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