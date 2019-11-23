Kenya'daki toprak kaymasında en az 24 kişi öldü

23.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:46

Afrika ülkelerinden Kenya'da meydana gelen toprak kaymasında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Pokot bölgesinde sabah saatlerinde yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenler arasında 7 çocuk bulunuyor.

Batı Pokot yetkililerinden Fredrick Kimanga, AA muhabirine, "Toprak kayması sonrası bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi ve hayatta kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Bölge sakinleri toprak kaymasının aşırı yağıştan kaynaklandığını dile getirerek, ağaç ve evler dahil bölgedeki her şeyi yıktığını belirtti.

Kenya'da, geçen sene yaşanan toprak kaymasında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA