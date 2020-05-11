Kenya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 219'a çıktı
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Kenya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 219'a çıktı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

Kenya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 219'a çıktı
11.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:02

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

Kenya Devrim Bakanlığı Kabine Sekreteri Eugene Wamalwa, basına yaptığı açıklamada, ülkede devam eden kuvvetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda, son 24 saatte 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Wamalwa, böylece afetten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 219'a yükseldiğini, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Bölgede 58 binden fazla kişinin afet nedeniyle yerinden olduğunu aktaran Wamalwa, 1586 evin sular altında kaldığını, 3 bin 300 dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü söyledi.

Wamalwa, hükümetin selzedeler için geçici kamp kurduğunu ve insani yardım gönderdiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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