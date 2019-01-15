Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi
BBC

Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi

Başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi.

Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Güvenlik güçleri saldırganların halen içeride olmaları ihtimaline rağmen, binalardaki kişileri kurtarmaya çalışıyor.

Saldırıyı cihatçı örgüt Eş Şebab üstlendi.

Polis, DusitD2 Oteli'ni ve çevresini kordon altına aldı.

Eş Şebab'ın 6 yıl önce Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlediği saldırıda 60'dan fazla kişi ölmüştü.

Ayrıntılar geliyor....

BBC
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