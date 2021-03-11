Kenya'daki deprem nedeniyle bir okulda yaşanan izdihamda 50 kız öğrenci yaralandı
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Kenya'daki deprem nedeniyle bir okulda yaşanan izdihamda 50 kız öğrenci yaralandı

11.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:40
Kenya'daki deprem nedeniyle bir okulda yaşanan izdihamda 50 kız öğrenci yaralandı

Kenya'da meydana gelen deprem nedeniyle bir okulda çıkan izdihamda 50 kız öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Kenya'da meydana gelen deprem nedeniyle bir okulda çıkan izdihamda 50 kız öğrencinin yaralandığı bildirildi.

"Earthquaketrack.com" web sayfasına göre, saat 16.30 sıralarında Kenya'nın batısında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle bir okuldaki öğrencilerin paniklemesi sonrası yaşanan izdihamda 50 kız öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan kız öğrenciler, tedavi edilmek üzere bölgedeki Ram Hastanesine kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden Enock Abobo, "Depremde bazı kız öğrenciler yaralandı. Öğrencilerin çoğu taburcu edildi, 9 kız öğrenci ise gözlem altında tutuluyor." dedi.

Deprem Tanzanya'nın bazı bölgelerinde de hissedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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