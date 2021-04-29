Kenya, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarını Haziran 2022'de kapatacak
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Kenya, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarını Haziran 2022'de kapatacak

Kenya, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarını Haziran 2022'de kapatacak
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Kenya, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Dadaab ve Kakuma'nın Haziran 2022'de kapatılacağını Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi.

Kenya, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Dadaab ve Kakuma'nın Haziran 2022'de kapatılacağını Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi.

Kenya hükümeti ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan ortak açıklamada, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Nairobi'de bir araya gelerek kampların kapatılmasına ilişkin planı masaya yatırdığı ifade edildi.

Açıklamada, 2016'dan bu yana mültecilerin geri dönmesi ve kampların kapatılması için gayret gösteren Kenya'nın mevcut planda kararlı olduğu ve Haziran 2022'de bu iki kampın kapatılacağının BMMYK'ye iletildiği belirtildi.

Çoğunluğunu Somalilerin oluşturduğu mültecilerin ülkelerine döneceği, bir kısmının ise yasal izinleri alarak oturma ve çalışma izniyle kalmaya devam edebileceği aktarılan açıklamada, hükümetin kamplardaki Kenyalıların ve mültecilerin güvenliğine ilişkin endişelerini de paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Kenya hükümeti ve halkının kalıcı bir çözüm bulunana kadar son 30 yıldır yaptığı gibi mültecilere misafirperverliğini sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Dünyanın en büyük mülteci kampları arasında olan Dadaab ve Kakuma'da şu anda 433 bin mülteci kalıyor.

Yerel mahkeme kapatmayı durdurdu

Kenya'da hükümet, 24 Mart'ta, kampların kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi için BMMYK'ye 14 gün süre verdiğini duyurmuştu.

Hükümetin kampları boşaltma kararı yerel mahkemelerce engellenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve BM, Kenya'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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