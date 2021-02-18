Kenya'da yol inşasında sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Çinli firmanın çalışmaları durduruldu
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Kenya'da yol inşasında sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Çinli firmanın çalışmaları durduruldu

18.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:08
Kenya'da yol inşasında sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Çinli firmanın çalışmaları durduruldu

Kenya'da yol projesi alan Çinli şirketin çalışmaları, sahte evrak düzenlendiği gerekçesiyle durduruldu.

Kenya'da yol projesi alan Çinli şirketin çalışmaları, sahte evrak düzenlendiği gerekçesiyle durduruldu.

Yerel basındaki habere göre, Kenya Ulusal İnşaat Kurumu, Kisii - Ahero otoyolundaki bir köprünün sel sonucu çökmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucu köprüyü yapan China Construction Third Engineering Bureau adlı Çinli şirketin sahte belge düzenlediği ortaya çıktı.

Firmanın çalışmaları durdurulurken, sicil kaydı ise soruşturma tamamlanana kadar askıya alındı.

Soruşturma sonucunda açıklanan raporda, Çinli firmanın köprüyü usulüne uygun inşa etmediği ve aceleyle yaptığı kaydedildi.

Çinli şirketin Kenya hükümetini yanlış bilgilendirdiği ve sahte belge kullandığı belirtilen raporda ayrıca, köprüyü yapan firmanın temel standartlara uymadığı ve bu nedenle köprünün çöktüğüne dikkat çekildi.

Çinli şirketin diğer üç yol projesini de eksik evraklarla yürüttüğü açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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